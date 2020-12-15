تعرف على موعد عرض مسلسل "لؤلؤ" لمي عمر

القاهرة - محمد ابراهيم - تبدأ قناتي on drama, dmc بداية من 27 ديسمبر عرض أولى حلقات مسلسل "لؤلؤ".

وأعلن الفنان أحمد زاهر عن موعد عرض المسلسل عبر حسابه االرسمي بموقع إنستجرام ، ونشر البوستر الرسمي للمسلسل وعلق قائلاً:" انتظروا مسلسل لؤلؤ ب ثطولة مي عمر ابتداءاً من 27 ديسمبر على on drama, dmc يارب يعجبكم إن شاء الله ".

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في إطار 45 حلقة، ويُعد البطولة المطلقة الأولى لمي عمر في الدراما التليفزيونية، وتجسد خلاله دور مطربة تبحث عن النجومية.