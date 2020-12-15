تعاون جديد.. عمرو دياب يغنى محسود من كلمات تركي آل الشيخ

شارك تركي آل شيخ مقطع فيديو قصير لأغنية "محسود" للفنان عمرو دياب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

أغنية "محسود" من كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

والجدير بالذكر أن أغنية "محسود" ثاني أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لأ" المتوقع طرحه خلال الفترة القادمة عبر خدمة فودافون ميوزيك.

وكان عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفلا خاصا بقصر عابدين وذلك في حضور نخبة من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغني خلاله لأول مرة مقطعا من أغنية "محسود"

ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية، هاشتاج "يا أنا يالا" اسم أول أغنيات النجم عمرو دياب لألبومه الجديد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر الساعات القليلة الماضية، والجدير بالذكر نشر عمرو دياب برومو جديد لاعلان يشارك فيه بأغنية جديدة لاحدى شركات الاتصال الكبرى، الاغنية باسم "خلينا ننبسط".

وطرحت الصفحة الرسمية للنجم الكبير عمرو دياب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك برومو أغنيته الجديدة "يا أنا يا لأ" والتي تعد أول أغنيات ألبومه الذي يحمل نفس الإسم وسوف يطرح خلال الفترة القادمة عبر خدمات احدى شركات الاتصالات الكبرى.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماسر أمير محروس.

وشهدت شوارع القاهرة طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد ويحمل اسم "يا أنا يا لأ". وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان عمرو دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي " أهي أهي" ، "أماكن السهر" ، "الجو جميل".

وصلت نسب مشاهدة أغنية الجو جميل للنجم عمرو دياب الى 5 ملايين ونصف المليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وتعد الأغنية من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.

يذكر أن هذا الصيف شهد حضورا قويًا للهضبة حيث طرح مع بداية الصيف أغنيته "يا بلدنا ياحلوة" والتي تصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي، وطرح بعدها أغنيته "أماكن السهر" والتي حققت نسب مشاهدات مرتفعة عبر موقع يوتيوب، وكذلك تطبيقات الموسيقى المختلفة.