كما انفرد دوت الخليج.. 21 إصابة بكورونا فى مهرجان القاهرة السينمائي

وتشجعت الحالات بعد انفراد موقع دوت الخليج أمس بنشر تقرير يؤكد فيه عن وجود اصابات داخل إدارة المهرجان، لم يتم نشر تفاصيلها حرصنا منا على الخصوصية، لكننا ندعوهم للاعتراف بنتائج التحاليل حتى يتوخى المحيطون منهم الحذر.
وطالت الإصابات المدير التنفيذي للمهرجان، والمنتج هاني أسامة، وعدد من العاملين داخل مركز السينما العربية وأيام القاهرة لصناعة السينما، ووصلت الحالات لأكثر من 21.
يذكر أن المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قال خلال حفل الختام عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، ولكنه تسرع قليلا حيث تم سحب عينات لعدد كبير داخل ادارة المهرجان عقب حفل الختام الذي أقيم بدار الأوبرا قبل أيام، ليتم تسجيل إيجابية تحاليل عدد منهم.
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وتدث حفظى من قبل عن تسجيل مهرجان الجونة عددا من الحالات نتيجة التزاحم الذي شهدته الحفلات الليلية، لم يراع بدوره تطبيق كل ما يلزم من معايير صحية بنفس الحفلات التى أقيمت على هامش أيام مهرجان القاهرة السينمائي.
وكرم المهرجان في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية كل من الكاتب الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.
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