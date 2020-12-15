كما انفرد دوت الخليج.. 21 إصابة بكورونا فى مهرجان القاهرة السينمائي

أعلن اليوم الثلاثاء عدد من السينمائيين والعاملين بالوسط الفني، بخلاف بعض القيادات داخل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اصابتهم بـ فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي أخفوه طوال أيام منذ انتهاء فعاليات الدورة الـ42 يوم 10 من الشهر الجاري.

وتشجعت الحالات بعد انفراد موقع دوت الخليج أمس بنشر تقرير يؤكد فيه عن وجود اصابات داخل إدارة المهرجان، لم يتم نشر تفاصيلها حرصنا منا على الخصوصية، لكننا ندعوهم للاعتراف بنتائج التحاليل حتى يتوخى المحيطون منهم الحذر.

وطالت الإصابات المدير التنفيذي للمهرجان، والمنتج هاني أسامة، وعدد من العاملين داخل مركز السينما العربية وأيام القاهرة لصناعة السينما، ووصلت الحالات لأكثر من 21.



يذكر أن المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قال خلال حفل الختام عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، ولكنه تسرع قليلا حيث تم سحب عينات لعدد كبير داخل ادارة المهرجان عقب حفل الختام الذي أقيم بدار الأوبرا قبل أيام، ليتم تسجيل إيجابية تحاليل عدد منهم.

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