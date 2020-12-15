رحمة حسن تكشف عمرها الحقيقي في عيد ميلادها

فاجأت الفنانة رحمة حسن، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهرت فيها تحتفل بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر، كاشفة عن عمرها الحقيقي، إذ قالت إنها أتمت 30 عامًا وليس 32 مثلما هو متداول.
ونشرت رحمة حسن، مقطع فيديو قصير عبر انستجرام، ظهرت فيه تمزح مع متابعيها في عيد ميلادها، وعلقت: «بعد عيد الميلاد الـ 30، تستيقظ في عيد ميلادك هكذا، شكرا لك يا الله على كل شيء».
وبدأت رحمة حسن العمل الفني بالظهور كموديل في أغنيتين للمطرب نديم نور، كما قدمت عدة إعلانات تجارية في تلك الفترة، وكان أول أعمالها السينمائية، فيلم (ألف مبروك) مع المخرج أحمد جلال والنجم أحمد حلمي عام 2009 الذي قدمت خلاله دورًا صغيرًا، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت مع فيلم (العالمي) مع الفنان يوسف الشريف في نفس العام، ثم فيلم (سمير وشهير وبهير) في عام 2010،ثم اتجهت بعدها للدراما التليفزيونية، فقدمت مسلسلات عدة منها (أزمة سكر، الداعية، موجة حارة).
ومن أبرز أعمالها :”سابع جار، ولاد تسعة، لأعلى سعر، وش تاني، نوارة”.
وشاركت رحمة حسن مؤخرا في بطولة مسلسل سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، هبة يسر.
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