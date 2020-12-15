رحمة حسن تكشف عمرها الحقيقي في عيد ميلادها

فاجأت الفنانة رحمة حسن، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهرت فيها تحتفل بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر، كاشفة عن عمرها الحقيقي، إذ قالت إنها أتمت 30 عامًا وليس 32 مثلما هو متداول.

ونشرت رحمة حسن، مقطع فيديو قصير عبر انستجرام، ظهرت فيه تمزح مع متابعيها في عيد ميلادها، وعلقت: «بعد عيد الميلاد الـ 30، تستيقظ في عيد ميلادك هكذا، شكرا لك يا الله على كل شيء».