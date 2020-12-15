عمرو دياب يتصدر ترند يوتيوب ببرومو "يا أنا يا لأ"

تصدر برومو أغنية "يا أنا يا لأ" للنجم عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، عقب طرحه بساعات.

وكان الهضبة أحيا مؤخرا حفلا خاصا بقصر عابدين في حضور نخبة من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغني خلاله لأول مرة مقطعا من أغنية "محسود".

وتلاحظ على البوستر الدعائي الأول لألبوم الهضبة عمرو دياب «يا أنا يا لأ»، أنه لم يرتدي دبلة زوجته الفنانة دينا الشربيني، وانتزعها من يده بعد فترة طويلة من حرصه على ارتدائها في شتى المناسبات، ما أكد بشكل كبير حدوث الطلاق بينهما بعد فترة كبيرة من الجدل.

وأكدت الصورة أخبار طلاق الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني، خاصة أن الأخيرة لم تقم بتهنئته على الألبوم مثلما اعتادت على تقديم التهاني له في كل مناسباته، وحضورها معه في كل المناسبات العامة والخاصة.

يأتي ذلك تزامنًا مع طرح الصفحة الرسمية لـ عمرو دياب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك برومو أغنيته الجديدة "يا أنا يا لأ" التي تعد أول أغنيات ألبومه الذي يحمل نفس الاسم وسوف يطرح خلال الفترة القادمة عبر خدمة إحدى شركات المحمول.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماسر أمير محروس.

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل بسبب علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني، وتردّدت أقاويل حول وجود خلافات بينهما، وانتشرت أخبار حول حمل «الشربيني»، ما نتج عنه أزمتها مع الهضبة.