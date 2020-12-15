تفاصيل المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري تفاصيل الدورة 13 من خلال مؤتمر صحفي بحضور النجم محمد رياض عضو اللجنة العليا للمهرجان والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ومدير المهرجان والناقد جرجس شكري المسئول عن الندوات والمحاور الفكرية، والمخرج حمدي حسين عضو اللجنة العليا للمهرجان وبحضور الناقد باسم صادق والمخرج محمد الصغير عضوي لجنة المشاهدة والاختيار ومهندس الديكور فادي فوكيه.

قدم المؤتمر الصحفي جمال عبد الناصر رئيس المركز الاعلامي للمهرجان وأكد في البداية علي صعوبة خروج هذه الدورة ووصفها بالدورة الإستثنائية ثم طلب من

الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان كلمة ليتحدث عن جديد الدورة فقال: أن هذه الدورة تتمتع بسمات خاصة وتحمل الكثير من المفاجآت، على الرغم مما واجهته من تأجيلات بسبب فيروس كورونا.

وتابع إسماعيل:" أن دورة هذا العالم تواكب الٱحتفاء بمرور ١٥٠ عام على المسرح المصري المعاصر بما يتضمنه من قوالب مسرحية معاصرة ومستمرة حتى اليوم، بخلاف الأشكال الفنية الأقدم مثل خيال الظل والأراجوز والطقوس التي كانت تمارس بداخل المعابد في الحضارة المصرية القديمة، ما يخبرنا أن مصر كانت تتمع دائما بأشكال مختلفة من فنون الأداء المسرحي.

وأضاف: كما تشهد تلك الدورة تدشين موقع إلكتروني يقام لأول مرة ومهمته إتاحة أرشيف كامل للمهرجان خلال دوراته السابقة، وذلك خدمة للفنانين والنقاد والمهتمين بالشأن المسرحي المصري بشكل عام والمهرجان بشكل خاص، وكذلك لتسهيل الأمور على من يتولى قيادة المهرجان في الدورات المقبلة، في الحصول على المعلومات، وأحب أن أوجه التحية للأستاذ محمد فاضل الزميل التقني منشئ المنصة الألكترونية الجديدة، والذي قام بدور عظيم في تجميع البيانات الخاصة بالمهرجان خلال تاريخه ومنها المطبوعات والمكرمين، بالإضافة لمعظم الفعاليات التي تمت خلال ال12 دورة السابقة، وذلك بالتعاون مع الأستاذة ماجدة عبد العليم والتي قامت بعمل كتاب خاص بالدورات السابقة والتي استندنا إلى العديد من المعلومات التي قدمتها خلاله في استكمال المادة الخاصة بالمهرجان لاسيما فيما يتعلق باللوائح الخاصة بالمهرجان في دوراته المتعاقبة.

أما فيما يخص الدروة الجديدة المنتظر افتتاحها في ٢٠ ديسمبر الجاري، فيكفي تميزها بإضافة أقسام جديدة ومنها مسابقة المقال النقدي ومسابقة الأبحاث العلمية، بالإضافة لمسابقات العروض المسرحية والتي يشارك فيها 28 عرضا مسرحيا تمثل كافة الجهات المسرحية ومنها البيت الفني للمسرح والهناجر وعروض الجامعات المصرية ووزارة الشباب والرياضة والمسرح المستقل والهواة وهيئة قصور الثقافة وغيرها من الجهات الأخرى كمنظمات المجتمع المدني.

كما ينظم المهرجان ٣ ورش فنية على هامش الفعاليات، منها ورشة تمثيل وسيقوم بتقديمها الفنان والمخرج احمد مختار، وورشة حكي للفنان محمد عبد الفتاح الشهير بكالابالا، وورشة مكياج والتي جاء اختيارها باعتبارها أحد أهم الحرف المصاحبة لفن المسرح المهمة جدا يقدمها اسلام عباس.

بدأ الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وعضو اللجنة العليا للمهرجان بالترحيب بالضيوف ومنهم المخرج الفنان محمد دسوقى مدير مسرح الهناجر للفنون متمنيا نجاح هذه الدورة بفضل الدور الإعلامي الذي سيصاحب فعاليات الدورة الثالثة عشر من المهرجان حيث قال: هذه الدورة تأتي في ظروف استثنائية وسط إغلاق تام لجميع الفعاليات بأغلب الدول وان إقامة المهرجان يعد نقلة حضارية، مشددا على ضرورة التنويه على ضرورة الالتزام بالإجراءات

الإحترازية التي سيتم تطبيقها خلال أيام المهرجان والحرص على عدم التزاحم ومراعاة الإجراءات التي تقوم بها المسارح والإلتزام بالمقاعد المخصصة للجلوس، وأنه سيتم توفير بطاقات لدخول المسارح وأنه لن يسمح بالدخول لغير الأعداد المحددة بكل صالة عرض،

وأضاف: كما سيتم التشديد على الإلتزام بلبس الكمامات وتوفير المطهرات، وسيتم تطبيق الإجراءات الإحترازية بمنتهى الصرامة والحزم، وعلى جميع الإعلاميين ضرورة توعية الجمهور بعدم التزاحم والٱلتزام بعملية التباعد الاجتماعي وهذا يجب احترامه تماما، مختتما حديثه بتوجيه الشكر لمجموعة العمل التنفيذية التي تعمل بالمهرجان، والذي يعتبرهم من الجنود المجهولين للمهرجان.

ومن جانبه قال الفنان محمد رياض: أنني تشرفت بأن أكون أحد أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح والذي اعتبره أهم مهرجان مسرحي على مستوى العالم العربي، فهو يلقي الضوء على كافة الأعمال المسرحية التي تقام في مصر خلال عام وسعيد بتواجدي ضمن هذه الكوكبة من مثقفي مصر وأتمنى للمهرجان كل التوفيق والنجاح"

وقال أيضا: أما عن اختيار المكرمين فأوضح أن الاختيار جاء وفق معايير معينة منها ما قدمته تلك القامات الفنية للمسرح المصري والعربي، وقد حدث نقاشات كثيرة جدا حول تلك الأسماء، أما عن تكريم الفنان الكبير محمود ياسين، فقد جاء الترشيح قبل وفاته، من قبل اللجنة العليا للمهرجان نظرا لما قدمه خلال مشواره الفني في المسرح، وانا على دراية كبيرة بمدى عشق محمود ياسين للمسرح فقبل وفاته بايام قليلة ذكرته بمونولوج الكلمة من مسرحية الحسين ثائرا للكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي" وسالته علي كيفية نطق كلمة فاوضح لي النطق السليم لها.

واوضح: سيكرم المهرجان مجموعة من رواد المسرح المصري ومنهم الفنان القدير صلاح السعدني، والفنان القديرة سهير المرشدي والفنان المنتصر بالله والمخرج عباس أحمد.