عدسات لاصقة.. منة عرفة فى إطلالة جديدة بمكياج جريء.. شاهد

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة صور جديدة على حسابها الشخصي لموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت بلوك مختلف، حيث ارتدت عدسات لاصقة باللون الأخضر، وبشعر أحمر ويفي وميك اب جريء

وحرصت منة عرفة على اظهار ملامحها عن قرب بالصور، وقد تفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وروجت الفنانة منة عرفة لمسلسلها الكوميدي الجديد "اسعاف يونس" الذي يعرض يوم الأربعاء المقبل على منصة Watch الإلكترونية.

ونشرت منة عرفة البوستر الرسمي للعمل عبر صفحته الخاصة على تطبيق موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي إنستجرام.

وعلقت منة عرفة علي البوستر قائلة " توكلنا علي الله ????????❤️مسلسل اسعاف يونس هتشوفوه حصريًا علي watch it ابتداء من الاربعاء القادم 16 ديسمبر يارب يعجبكم????" يبدأ عرض المسلسل الكوميدي الجديد "إسعاف يونس" في ١٦ ديسمبر الجاري عبر منصة WATCH iT.

"إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، ومن المنتظر عرضه على مدار 10 حلقات.

قالت "منة عرفة" في تصريحات صحفية، إنها تلعب دور طبيبة تدعى "لوجي" تحب بطل العمل "يونس" الذي يجسده الفنان محمد أنور، إلا أنه حب من طرف واحد.

تابعت، أن "يونس" لا يحبها بسبب تخصصها، موضحة: "بيقرف منها لأنها دكتورة حاجة معينة".

على صعيد آخر، تحدثت عن كواليس المسلسل مؤكدة على أنها كانت طريفة للغاية، واصفة إياها: "الشغل كان روحه حلوة، ومفيش أي طاقة سلبية".

وعن تجربة العرض عبر منصة WATCH iT، أبدت منة عرفة تحمسها الشديد لها، مؤكدة أن السوشيال ميديا أصبحت تتميز بتأثيرها القوي، ولذلك فقد أصبح وسيلة مضمونة، معلقة: "أنا وأصحابي لما بنتفرج على حاجة بنشوفها على وتش إت وكل المنصات".

وتدور أحداث مسلسل اسعاف يونس حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف.

ومسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي .