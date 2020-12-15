عمرو يوسف يستكمل التحضير لـ الملك أحمس في الحي الفرعوني

علم "دوت الخليج"، أن الفنان عمرو يوسف، بدأ التحضيرات الأولى لمسلسله التاريخي «الملك أحمس» المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021، وذلك داخل الحي الفرعوني في مدينة الإنتاج الإعلامي.

ويستكمل عمرو يوسف، التحضيرات والتدريبات على الملاحم القتالية في مدينة الإنتاج الإعلامي بصحبة باقي نجوم العمل المقرر البدء في تصوير مشاهده خلال الأسبوع المُقبل.

جدير بالذكر أن مسلسل «الملك أحمس» بطولة كل من عمرو يوسف، ماجد المصري، سوسن بدر، محمد علاء، أمينة خليل، محمد فراج، صبا مبارك، ريم مصطفى؛ تأليف: شيرين دياب، وخالد دياب؛ وإخراج: حسين المنباوي.

وكان عمرو يوسف، ظهر في فيديو تشويقي للقصة التي يقوم ببطولتها ضمن حلقات مسلسل نمرة 2، حيث أطلقت منصة "شاهد. نت" الفيديو، ومن المنتظر عرض حلقات المسلسل عليها قريبًا.