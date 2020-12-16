هدى الأتربي تغازل جمهورها بصورة جديدة عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة هدى الأتربي جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هدى بالصورة بإطلالة جذابة وساحرة مرتدية فستان أوف شولدر طويل باللون الأسود به كرانيش ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب يميل للألوان الترابية المتناسب مع إطلالتها.

وحازت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها ومن أبرز التعليقات :" متألقة وجميلة".

تُشارك الفنانة هدى الأتربي في مسلسل "شارع 9"، وتُجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان محمود عبد المغني، وتتعرض للعديد من المواقف الصعبة بعد إدمانها للمخدرات فتلجأ للفنانة رانيا يوسف، والتي تظهر بدور طبيبة لكي تقوم بعلاجها نفسيًا.

مسلسل "شارع 9 " ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن المُقرر عرضه منتصف شهر ديسمبر المقبل،

من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة محمود عبد المغني، رانيا يوسف، أحمد وفيق، نرمين الفقي، صبا الرافعي، أحمد سلامة، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش.

