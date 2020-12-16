أول فنانة تدخل على خط الأزمة بين حلا الترك ووالدتها

القاهرة - محمد ابراهيم - شنت الفنانة اليمنية أروى، هجوما على منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، واصفة حلا بأنها لا تزال طفلة رغم رفعها دعوى قضائية ضد والدتها.

وقالت أروى، في مقطع فيديو نشرته عبر "سناب شات"، "حلا ما زالت طفلة وهناك ناس كثيرة تقول إنها أقامت على والدتها قضية وهاجمين عليها ويقولون حرام..أنا أشوف إنه حلا ما تقدر ترفع قضية على أمها لأنه في أهلها وناس وصية عليها يحكموا في أشياء كثيرة قضائياً وقانونيا".

وأشارت أنها التقت حلا الترك سابقا ورأت أنها طفلة بكل معنى الكلمة وانتقدت ما فعلته والدتها من تهديد مستمر بفضحها وقالت "لو بنتي ما رضيت تعطيني فلوس، عمري ما أطلع أفضحها، وحتى لو الدين بيقول أنت ومالك لأبيك ويوصي عليهما. لكن أتصور ما هو هين إنه يطلع الأم أو الأب يتكلموا عن بنتهم أو يفضحوها".

ولفتت أروى إلى أنها "لو لديها ابن لن تزوجه لحلا بسبب ما يشاع عنها من جحود ضد والدتها وتساءلت "كيف أم توصل ابنتها إلى تلك المرحلة؟ تخلي إذا حد فكر يناسبها يقول أمها تقول عليها عاقة وسيئة، وهي مش ذنبها الأهل دورهم فين في توعيتها لرفع القضية وهذه مسؤلية الكبار".