فيفي عبده تطمئن جمهورها على حالتها الصحية (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - طمأنت الفنانة والراقصة الإستعراضية فيفي عبده جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية.
ونشرت فيفي عبده فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت فيفي بالفيديو من داخل منزلها برفقة الطبيب المعالج لها وهو يقوم بعمل جلسات طبيعية تطمأن جمهورها بأنها بخير وستعود قريباً وعلقت على الفيديو.
وكتبت:" يا مساء الفل من مصر أم الدنيا .. مري كريسماس هابي نيو يير".
وعلقت فيريال يوسف على الفيديو وكتبت : "حمد الله على سلامتك يا أحلى فوفا.
يذكر أن الفنانة فيفي عبده آثارت الجدل في الفترة الأخيرة بسببتعرضها لأزمة صحية ومطالبتها من الجمور الدعاء لها بالشفاء ولكنها لم تكشف عن تفاصيل مرضها حتى الآن وتكتفي بطلب الدعاء لها فقط.