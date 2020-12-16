أكرم حسني يروج لمسلسل «لؤلؤ»: انتظروا مفاجأة بكل المقاييس

شارك الفنان أكرم حسني بوستر مسلسل لؤلؤ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق أكرم حسني، قائلا: " لأني اتفرجت على كذا حاجة من المسلسل بقولكم استنوا مفاجأة كبييييرة بكل المقاييس .. ألف مبروك يا ميوشة وإن شاء الله يحقق اللي بتتمنيه وأكتر عشان انتي بجد تستاهلي ❤️❤️"

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "لؤلؤ"، من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.

وتعاقدت النجمة مي عمر مع المنتج أحمد السبكي على بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، حيث تتقاسم بطولة العمل مع النجم حسن الرداد وجار التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين فى البطولة.

وتعمل مي عمر حاليًا على الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة في مسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة، ومقرر عرضه قريبًا.

كما ترتبط مي عمر بتصوير مسلسلها الرمضاني مسلسل "نسل الأغراب" الذى تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام النجمين أحمد السقا وأمير كرارة وتأليف وإخراج محمد سامى، وتقدم فيه شخصية صعيدية للمرة الأولى، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة حاليًا مع مصحح اللهجة الصعيدية لتتأقلم على التحدث بهذه اللهجة.

وعلى صعيد اخر، استكمل الفنان اكرم حسنى تصوير فيلمه الجديد "العميل صفر" فى يناير المقبل والذى من المقرر ان يعرض فى عام 2021.

والفيلم توقف تصويره بسبب انشغال المخرج محمد سامى فى تصوير مسلسل "نسل الاغراب" الذى من المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

يذكر أن أكرم حسنى خاض عددا من الأفلام فى الفترة الاخيرة وحقق نجاحا كبيرا ولعل من أبرزها فيلم "البدلة" مع تامر حسنى.

كما قدم فيلم "بنك الحظ" الذى شارك ايضا فى بطولته مع الفنان محمد ممدوح.