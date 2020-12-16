أخبار الفن.. صورة تكشف طلاق عمرو دياب ودينا الشربيني.. ورسالة حمو بيكا لـ حسن شاكوش

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها:

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني صورة جديدة تجمعها بابنتها تيا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتهنئها بعيد ميلادها.

وعلقت رضوى الشربيني على الصورة، قائلة: " ‎الى من منحتنى حياه جديده...الى أول من منحتنى الامومه...الى صديقتى الاولى و المفضلة".

نشر نجم المهرجانات الشعبية حمو بيكا صورة ينعى فيها عم مجدي صاحب فيديو "دانس مانكي" الشهير، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق حمو بيكا، قائلا "بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربگ راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.." صدق الله العظيم عم مجدي في ذمة الله.. ادعولوا بالرحمة".

نشر نجم المهرجانات الشعبي حمو بيكا، صورة جديدة وجه فيها التحية لجمهوره و رسالة حادة بشكل غير مباشر، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق حمو على الصورة، قائلا: " صباح العسل لكل اخواتي والناس الصفرة لا وكلام محدوف ليك ياخروف ???????? انتظرو اغنية انا بيج بوص ????‍♂️????

بعد جدل كبير حول الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، زوجة الفيشاوي "نادية الكامل" توضح تفاصيل لم تظهر بوضوح خلال التصوير.

لوحظ على البوستر الدعائي الأول لألبوم الهضبة عمرو دياب «يا أنا يا لأ»، أنه لم يرتدي دبلة زوجته الفنانة دينا الشربيني، وانتزعها من يده بعد فترة طويلة من حرصه على ارتدائها في شتى المناسبات، ما أكد بشكل كبير حدوث الطلاق بينهما بعد فترة كبيرة من الجدل.

وأكدت الصورة أخبار طلاق الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني، خاصة وأن الأخيرة لم تقم بتهنئته على الألبوم مثلما اعتادت على تقديم التهاني له في كل مناسباته، وحضورها معه في كل المناسبات العامة والخاصة.

أعلن اليوم الثلاثاء عدد من السينمائيين والعاملين بالوسط الفني، بخلاف بعض القيادات داخل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اصابتهم بـ فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي أخفوه طوال أيام منذ انتهاء فعاليات الدورة الـ42 يوم 10 من الشهر الجاري.

فاجأت الفنانة رحمة حسن، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهرت فيها تحتفل بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر، كاشفة عن عمرها الحقيقي، إذ قالت إنها أتمت 30 عامًا وليس 32 مثلما هو متداول.