شكرا لقرائتكم خبر عن تنكر في هيئة عامل توصيل.. “فيديو” إعلامية لبنانية شهيرة تبكي خوفاً مما تعرضت له من ابتزاز! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 12:34 صباحاً - كشفت الإعلامية اللبنانية غدي فرنسيس عن تعرضها إلى الابتزاز العاطفي وتهديدات باقتحام مكتبها من قبل شخص مجهول لم تذكر اسمه.

وظهرت غدي فرنسيس تبكي بفيديو عبر “تويتر”، رصدته “وطن”، وتقول إن هذا الشخص يطاردها في كل مكان، ويتنكر في هيئة موظف توصيل الطلبات للمنازل أحيانا، وأحيانا أخرى يدق جرس الباب ويطالبها أن تفتح له ولكنها ترفض هذه الأمور، مشيرة إلى أنها أهدته كتابا وطلبت منه الابتعاد عنها لأنها مشغولة جدا ولكن بلا فائدة.

واستنجدت غدي فرنسيس بالجيش، وقالت إن هذا الشخص يبدو أنه يعاني من خلل نفسي ما، لأنه حين طالبته بالابتعاد عنها هددها باقتحام مكتبها وسحلها من شعرها.

وكتبت فرنسيس معقبة على الفيديو: “لا أتمنى لأحد أن يعيش هذا الرعب، وأتمنى أن يكون لدينا في البلد سلطة واعية لوضع حدود للهوس الذي تسبب هذا الأمر”.

وتابعت: “أمام هذا التهديد والمشاكل النفسية التي يعاني منها، أصبحت أنا أغاني من قلق دائم يزعج وينتهك حياتي وخصوصيتي، لا أعلم من يستطيع أن يساعدني ولكن هذه قصتي وأعتذر عن البكاء”.

وفي تغريدة أخرى، وجهت غدي فرنسيس الشكر لكل من تعاطف معها قائلة: “شكراً كثيراً لكم، وخاصة للذين تعالوا عن الخلافات والاختلافات الفردية، واتصلوا وأبدوا اهتمامهم وحرصهم ودعمهم، ولجميع الضباط والأجهزة الأمنية التي تواصلت وتابعت”.

وختمت غدي: “الله يشفي كل إنسان مما توسوس له أفكاره اللي صار معي اعتبره اختبار وامتحان، إيماني كبير وبحمد الله وبشكره على كل شي”.