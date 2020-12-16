وليد فواز ينضم لفريق عمل مسلسلي "عش الدبابير" و "لحم غزال"

ومن المقرر أن ينافس المسلسلين في السباق الرمضاني المقبل 2021.

كان وليد فواز قد تعاون مع غادة عبدالرازق في مسلسلها الأخير سلطانة المعز، الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي، ليسجل لحم غزال التعاون الثانى بينهما، بينما يشارك فواز في مسلسل عش الدبابير، بترشيح من المخرج أحمد خالد موسى، بعد تعاونهما الأخير في فيلم 30 مارس، الذي يظهر خلال فواز كضيف شرف.

مسلسل عش الدبابير بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، وتجري الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال المسلسل، وهو من تأليف عبير سليمان بمشاركة ورشة الكتابة الخاصة بها وإخراج أحمد خالد موسى، ومقرر عرضه على قناة mbc مصر في رمضان المقبل.

