شاهد.. برومو أحدث أغاني الهضبة عمرو دياب

نشر الهضبة عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة "محسود" وهي من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" .

والأغنية من ألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لأ"، المقرر طرحه قريبا، وتقول كلمات برومو الأغنية الجديدة:

"محسود على عودك يا جميل.. على دقة عود اتمايل ميل .. بعد اللى أنا دوقته.. كله بيجى بوقته.. قدامنا طول الليل مواويل .. أنا وانت بـ 100 لمة.. مش محتاجين لمة.. لما بشوفك بنسى أنا مين".

أغنية "محسود" من كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

والجدير بالذكر أن أغنية "محسود" ثاني أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لأ" المتوقع طرحه خلال الفترة القادمة عبر أحد تطبيقات شركات المحمول.

وكان عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفلا خاصا بقصر عابدين وذلك في حضور نخبة من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغني خلاله لأول مرة مقطعا من أغنية "محسود".

وكان عمرو دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي "أهي أهي"، "أماكن السهر"، "الجو جميل".

وصلت نسب مشاهدة أغنية الجو جميل للنجم عمرو دياب الى 5 ملايين ونصف المليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وتعد الأغنية من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.

يُذكر أن هذا الصيف شهد حضورا قويًا للهضبة حيث طرح مع بداية الصيف أغنيته "يا بلدنا ياحلوة" والتي تصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي، وطرح بعدها أغنيته "أماكن السهر" والتي حققت نسب مشاهدات مرتفعة عبر موقع يوتيوب، وكذلك تطبيقات الموسيقى المختلفة.