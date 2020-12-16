بدون مكياج.. ريهام عبد الغفور تفاجئ جمهورها بصورة من غرفتها

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بدون مكياج من غرفتها، وهي نائمة، في ظهور نادر لها بدون وضع المكياج.
وعلّقت ريهام عبد الغفور، على صورتها: «في مرحلة عمرية معينة الواحد بيختار راحته النفسية علي حساب أي حاجة تانية.. أنا حاليًا مختارة أبقي مرتاحة أكتر ما أبقي ناجحة أو حتي مبسوطة».
يُذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور كانت قد عبّرت عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا".
وقالت ريهام عبد الغفور، في تصريح لـ "دوت الخليج"، "انبسطت جدًا من نجاح ربع قيراط، ونجاح الحكاية كان أكبر من توقعاتي".
وأكدت ريهام عبد الغفور، أنها تخوض تجربة سينمائية جديدة بعنوان "ليلة العيد"، وقالت: "الفيلم عبارة عن واحدة ماشية في يومها الطبيعي وكل واحد بيحكم عليها من وجهة نظره وثقافته .. الناس بقت تحكم على بعض من غير اي وجه حق".
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