بدون مكياج.. ريهام عبد الغفور تفاجئ جمهورها بصورة من غرفتها

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بدون مكياج من غرفتها، وهي نائمة، في ظهور نادر لها بدون وضع المكياج.

وعلّقت ريهام عبد الغفور، على صورتها: «في مرحلة عمرية معينة الواحد بيختار راحته النفسية علي حساب أي حاجة تانية.. أنا حاليًا مختارة أبقي مرتاحة أكتر ما أبقي ناجحة أو حتي مبسوطة».