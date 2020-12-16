بإطلالة شتوية أنيقة.. آمال ماهر تكشف عن لونها المفضل وتوجه سؤالاً للجمهور

نشرت المطربة آمال ماهر صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت آمال ماهر بإطلالة شتوية مرتدية جاكيت جلد أنيقاً باللون البني وشعر منسدل ومكياج ثقيل وعلقت قائلة: "صورة في حب هذا اللون .. وأنتوا ايه أكتر لون بتحبوه ؟ ".

وكان آخر أعمالها الفنية أغنيتها الجديدة: "اللي قادرة"، وهي المقدمة الغنائية لمسلسل "ليه لأ" الذي انطلق عرضه أخيرًا على "شاهد VIP"، من كلمات نادر عبدالله والحان وتوزيع خالد عز.

وسبق أن فوجئ الجمهور بحذف أغنية "اللي قادرة" للفنانة آمال ماهر، من على القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب" بعد تحقيقها ما يقرب من 8 ملايين مشاهدة، ومن الممكن أن يكون تم وقفها مؤقتًا لـ كي تحقق الأغنية مشاهدات بعد طرحها على القناة الخاصة بـ "شاهد" على "اليوتيوب".

وتعد الفنانة امال ماهر القاسم المشترك في الاحتفالات بالمناسبات الوطنية المهمة والتي يحضرها كبار الشخصيات السياسية والرسمية بالدولة.

وتمتلك صوتًا استثنائيًا يؤدي جميع المقامات استحقت به لقب "ملكة الغناء. واكتشفها أستاذ الموسيقى محمد المليجي الذي انتبه لموهبتها الكبيرة بعد أن شاهدها في إحدى الحفلات الخاصة بالمدرسة ".