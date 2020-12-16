برومو "يا أنا يا لأ" لعمرو دياب يقتنص المركز الأول بقائمة الأكثر رواجا بيوتيوب (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الهضبة عمرو دياب برومو أغنية "يا أنا يا لأ" من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى.

واقتنص البرمو المركز الأول بقائمة الأكثر رواجا بيوتيوب، بعد ساعات قليلة من طرحه.

كما طرح عمرو دياب بعدها بساعات قليلة برومو أغنية "محسود" وهي من كلمات تركي آل الشيخ، ولحن خالد عز وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وأحيا الهضبة يوم الجمعة الماضى حفلًا خاصًا بقصر عابدين وذلك وسط حضور لفيف من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلال الحفل لأول مرة مقطعًا من أغنية "محسود" والتي كتب كلماتها تركي آل الشيخ ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.