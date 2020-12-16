"مع السلامة يا صحاب مزيفة".. حمو بيكا يفتح النار على "عمر كمال"

القاهرة - محمد ابراهيم - هاجم مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، زميله عمر كمال، عبر صفحته على فيسبوك.

ونشر بيكا، صورة لعمر كمال،معلقًا عليها: "ياريت محدش يكلمنى فى شغل على الشخصية دى، عشان أنا كنت بحبها، والشخصية دى بتتهرب من شغلى اللى خلانى اتفق عليه، والاثبات بعد الصورة دى هنزل فيديو".

وعبر عن دهشته قائلًا/ "هو عامل بيحبنى وهو بيكرهنى.. مع السلامة يا صحاب مزيفة".