بسبب فستان الفرح.. حمو بيكا يكشف حقيقة أزمته مع عمر كمال

نشر مغني المهرجانات حمو بيكا، مقطع فيديو قصيرًا له، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ظهر فيها مع عمر كمال، وهو يُعلن عن أغنيتهما الجديدة بعنوان «فستان الفرح»، ليُفاجئ متابعيه، بأنه لا توجد أزمات بينهما مثلما قال؛ بل كان ما نشره منذ دقائق ما هو إلا ترويج لأغنيتهما الجديدة.

جاء ذلك بعد ما هاجم مغني المهرجانات حمو بيكا، زميله عمر كمال عبر «فيسبوك»، ناشرًا صورة للأخير وكتب بيكا عليها: "يا ريت محدش يكلمني في شغل على الشخصية دي، عشان انا كنت بحبها، والشخصية دي بتتهرب من شغلي، اللي خلاني اتفق عليه، والاثبات؛ بعد الصورة دي، هنزل فيديو وهو عامل بيحبني، وهو بيكرهني".

وفي وقت سابق، هاجم حمو بيكا، مطرب المهرجانات حسن شاكوش؛ بسبب عدم ذكر اسمه، أثناء تحدثه عن المهرجانات الأكثر بحثًا لعام 2020، ناسبًا النجاح له فقط، دون ذكر أسماء المشاركين في العمل معه مثل حمو بيكا وعمر كمال". وقال حمو بيكا في بث مباشر على فيس بوك: "بدون ذكر أسماء غير الناس الجدعة، في سنة 2020 تم البحث على جوجل لأكثر أغانٍ متداولة، منها عود البطل عمر كمال، وبنت الجيران عمر كمال، وشمس المجرة عمر كمال وحمو بيكا، وأنا بيكا ماي لوف الفنان حمو بيكا". وأضاف: "لما تيجي تطلع تتكلم على الناس واحنا واكلين عيش وملح مع بعض، ومن قبل أي حاجة إحنا اخوات، بس لما تيجي تقول النجاح لازم تحدد النجاح مين اللي عمله معاك، انت ظاهر للشعب المصري إنك اناني، وبتحب النجومية لنفسك وبس، خليك محترم وكويس". وأوضح حمو بيكا: "أخونا عمر كمال لما سمع عن النجاح كتب إحنا نجحنا، محددش مين، فانت أساسا حياتك كلها غلط، عاوز تحقق نجاحاتك لوحدك، وريني نجاح لوحدك هتعرف تطلع بيه ازاي، لما بشتغل بيبقى نجاحي ليا ومع فرقتي مش لوحدي". وأنهى حمو بيكا الفيديو قائلا: "هي دي المعلومة اللي كنت عاوز اقولها للناس، بعد كده أي حد هيقول كلمة مش على مزاجي؛ أنا مش هسكت". وكان المطرب عمر كمال قد أغنيته الجديدة "في قلبي مكان" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". أغنية عمر كمال الجديدة لا تنتمي إلى نوعية أغاني المهرجانات التي اشتهر بها في الفترة الأخيرة، وهي من كلمات محمود عليان، وألحان خالد غريب، وتوزيع حسام سعيد، وإخراج أحمد رأفت. واحتفل عمر كمال مؤخرًا بأغنيته الجديدة "إنتي معلمة"، بعد احتلالها الترند رقم 2 على "يوتيوب"، غناء كل من عمر كمال، وحمو بيكا، وتوزيع إسلام ساسو.

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