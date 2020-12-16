رابح صقر يعلق على السخرية من بوستر ألبومه الجديد وتشبيهه ببراد بيت

رابح صقر تصدر مواقع التواصل الإجتماعي اليوم بعد طرحه أول صورة من بوسترات ألبومه الجديد، والتي أثارت الجدل وشبهه الجمهور بالنجم العالمي براد بيت.

رد قوي من رابح صقر على السخرية من صورة ألبومه

ولاقت صورة بوستر ألبوم الفنان رابح صقر تفاعل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وتصدر إسم الفنان رابح صقر محركات البحث بسببها، وأبدى جمهوره اعجابه باللوك الشبابي الجديد له، بالإضافة إلى طريقته المميزة في الترويج للألبوم، في حين سخر البعض من إطلالته الجديدة، وشبهه البعض الآخر بالنجم العالمي براد بيت، خاصة مع تشابه ملابسهما والاكسسوارات، وظهر رابح صقر مرتدياً بدلة سوداء وقد سرح شعره الطويل إلى الخلف وارتدى نظارته الطبية.

رابح صقر يتصدر السوشيال ميديا بسبب بوستر ألبومه

وتفاعل الفنان رابح صقر مع الجدل الذي أثير حول صورة البوستر، ورد على دعم الجمهور له، والذين طالبوا بضرورة التركيز على المجهود الذي بذله رابح صقر في تنفيذ الألبوم بدلاً من السخرية من صورة البوستر، ورد رابح صقر على تويتر قائلاً:"شكراً من القلب.. وكل من أساء لي والله مسامحه من كل قلبي"، ولاقى رد رابح صقر تفاعلاً من الجمهور بسبب تصالحه مع السخرية من صورته وإحراجه للمسيئين برده القوي والمهذب.

وشوق رابح صقر الجمهور إلى ألبومه الجديد "مرحبا" ونشر عدة مقاطع فيديو من كواليس العمل في الألبوم، وظهر في إحد الفيديوهات مع فريق العمل داخل الاستديو وهم يستمعون إلى موسيقى إحدى الأغاني، بالإضافة إلى فيديو آخر من كواليس جلسة تصوير الألبوم المنتظر، والذي يفتتح به رابح صقر عام 2021، وأعلن موعد طرحه في الأول من يناير المقبل.

رابح صقر يشوق الجمهور لألبومه الجديد

ويضم ألبوم رابح صقر الجديد ما يقارب 11 أغنية جديدة، وبدأ الجمهور في تخمين أسماء الأغاني والهوية الموسيقية للألبوم، بالتزامن مع بدئه العد التنازلي لطرحه، وكان رابح صقر قد أجل ألبومه أكثر من مرة هذا العام، بسبب رغبته في تنفيذ محتوى موسيقي جيد ويناسب جمهوره بالإضافة إلى تنفيذ خطة دعاية كبيرة تناسب الألبوم وعودته للجمهور في بداية العام الجديد.