الفنان صبري عبد المنعم يرد على أخبار فقدانه البصر وتدهور حالته الصحية..بالفيديو

الفنان صبري عبد المنعم أقلق الجمهور في الفترة الأخيرة بعد تداول أخبار وشائعات حول تدهور حالته الصحية وإصابته بالعمى، والتي جعلته يخرج عن صمته ويعلق عليها.

صبري عبد المنعم يقلق الجمهور على حالته الصحية

وأقلق الفنان صبري عبد المنعم الجمهور في الأيام الأخيرة، بعد تداول شائعات وأخبار حول تدهور حالته الصحية وفقدانه للبصر بسببها، وهو ما جعله يعبر عن غضبه من تداول هذه الشائعات حوله، ورد في تصريحات تلفزيونية له على هذا الجدل، وقال إنه بخير وبكامل صحته في الفترة الحالية، ويتواجد بمنزله ولا يعرف سبب تداول هذه الشائعات.

صبري عبد المنعم يرد على شائعة إصابته بالعمى

وقال الفنان صبري عبد المنعم إنه متواجد في المنزل هذه الفترة بسبب عدم وجود أعمال جديدة، خاصة إن الموسم الدرامي لم يبدأ بعد، ومثله مثل بقية زملائه، ولكنه فوجي باتصالات كثيرة في اليومين الماضيين من زملائه وأصدقائه للاطمئنان على حالته، ووجه لهم الشكر على اهتمامهم به، وأكد إنه بصحة جيدة وبخير ويتواجد مع عائلته وأبنائه ولا يعاني من أي شيء.

وكان الفنان صبري عبد المنعم قد أصيب بأزمة صحية الصيف الماضي، وأجرى قسطرة بالقلب، وتغيب لفترة عن أعماله الفنية، ولكنه عاد بعدها لممارسة أعماله وحياته الطبيعية، وقدم في الفترة الأخيرة عدة أعمال فنية، وأبرزها دوره في مسلسل "الاختيار" في موسم رمضان الماضي، بالإضافة إلى مسلسل "فرصة تانية" مع ياسمين صبري، ومسلسل "ليالينا 80".

مسيرة الفنان صبري عبد المنعم

ويذكر أن الفنان صبري عبد المنعم من مواليد عام 1947، وبدأ مسيرته الفنية بعد حصوله على البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، في فترة السبعينيات، وبدأت شهرته بسبب أدواره التلفزيونية في فترة الثمانينات ومن أبرزها "حديث الصباح والمساء" و "أبواب المدينة" و "الشهد والدموع" و "سوق العصر" و "زيزينيا" و "ليالي الحلمية" و "رأفت الهجان" وغيرها، وقدم في السينما عدة أعمال بارزة أيضاً مثل أفلام "ولاد العم" و "أمير البحار" و "محطة مصر" و "جواب اعتقال" وغيرها.