مي عمر تكشف تفاصيل عرض مسلسلها "لؤلؤ" وانتقادات بسبب تصدر محمد سامي للبوستر!

مي عمر نشرت صورة البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد "لؤلؤ" وكشفت تفاصيل عرضه، وأثارت الجدل بسبب طريقة كتابة إسم زوجها محمد سامي على البوستر.

مي عمر متهمة بمجاملة زوجها محمد سامي في "لؤلؤ"

ونشرت مي عمر البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد "لؤلؤ"، وتصدرته بمفردها، وظهرت وهي تمسك الميكروفون وكأنها تغني في إحدى الحفلات، وذلك تعبيراً عن دورها في العمل كمطربة، وكشفت مي عمر تفاصيل عرض المسلسل وموعده، وقالت تعليقاً على البوستر على انستقرام:" البوستر الاول لمسلسل لؤلؤ إخراج محمد عبد السلام، سيناريو وحوار محمد مهران، إشراف علي التأليف والإخراج محمد سامي، إشراف عام حسام شوقي، إنتاج سينرجي".

وكشفت مي عمر عن بدء عرض مسلسلها الجديد "لؤلؤ" بداية من يوم 27 ديسمبر على قنوات "on" و "on drama" و "mbc1" و تطبيق "شاهد" و "واتش ات"، ووجهت الشكر إلى فريق عملها في المسلسل ومساعديها، وتلقت التهاني من زملائها وجمهورها على انتهاء تصوير المسلسل وتحديد موعد عرضه، والذي يعتبر أولى بطولاتها المطلقة في مسيرتها الفنية.

مي عمر تكشف موعد عرض مسلسلها "لؤلؤ"

ورغم اهتمام الجمهور وتشوقهم لعرض مسلسل "لؤلؤ"، إلا ان مي عمر تلقت انتقادات واسعة على مواقع التواصل بسبب طريقة كتابة إسم زوجها محمد سامي على بوستر المسلسل، واتهمها البعض بمجاملته بكتابة اسمه كمشرف على التأليف والإخراج، وهي وظيفة جديدة على الدراما المصرية، وتلقت انتقادات بحجة التقليل من فريق عمل المسلسل بكتابة إسم زوجها بهذه الطريقة.

وامتدت الانتقادات لمي عمر وزوجها إلى زملائها في الوسط الفني، ومنهم المنتج محمد العدل والذي ابدى اندهاشه من طريقة كتابة إسم محمد سامي على البوستر، وقال في تدوينة له على فيسبوك:" الشغلانة بيتعمل لها قواعد جديدة مش بتاعتنا.. إشراف على السيناريو ماشى.. لكن على الإخراج؟! اللى هو ازاى.. يا احنا عايشين فى الزمن الغلط يا احنا الغلط وهم الصح".

تفاصيل مسلسل "لؤلؤ" لمي عمر

وتدور قصة مسلسل "لؤلؤ" حول رحلة صعود مطربة شابة إلى النجومية، والصعوبات التي تواجهها في هذه الرحلة، وتدور أحداثه في 40 حلقة، وربط البعض بينه وبين قصة حياة شيرين عبد الوهاب، والتي نفت ذلك وحذرت من استغلال اسمها في الدعاية للمسلسل، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم مثل أحمد زاهر ونجلاء بدر ونرمين الفقي وإدوارد وسلوى عثمان وملك أحمد زاهر وغيرهم.