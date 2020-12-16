فيديو جديد لـ حمو بيكا يهاجم عمر كمال: طلعته على كتافي وبقى أناني

نشر حمو بيكا، مطرب المهرجانات، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو جديدًا كشف خلاله عن وجود خلافات شديدة بينه وبين المغني عمر كمال، بسبب اتفاقه معه على المشاركة في تقديم أغنية مهرجانات بعنوان "فستان الفرح".

وقال في بث مباشر عبر صفحته على "فيس بوك": "عمر أخلّ باتفاق أبرمته، للغناء سويًا، وماطل في الرد علي، مما جعله يضطر لإعادة مقدم التعاقد الذي حصل عليه من أحد المنتجين.

وأضاف "بيكا" أنه اكتشف أن عمر شخص أناني لا يحب إلا جمع الأموال، وأنه هو وآخرون صعدوا على أكتافه، ولكن لا يبقى في الحياة سوى الصداقة والحب.

ومنذ نحو ساعة على البث المباشر الأخير لـ"بيكا"، هاجم الأخير، عمر كمال، بنشر صورة له، وعلق عليها: "ياريت محدش علي يكلمني في شغل علي الشخصية دي عشان أنا كنت بحبها والشخصية دي بتتهرب من شغلي اللي خلاني اتفق عليه والإثبات بعد الصورة دي هنزل فيديو وهو عامل بيحبني وهو بيكرهني".

وهاجم حمو بيكا، مطرب المهرجانات حسن شاكوش بسبب عدم ذكر اسمه، أثناء تحدثه عن المهرجانات الأكثر بحثًا لعام 2020، ناسبًا النجاح له فقط، دون ذكر أسماء المشاركين في العمل معه مثل حمو بيكا وعمر كمال.

وقال حمو بيكا في البث المباشر: "بدون ذكر أسماء غير الناس الجدعة، في سنة 2020 تم البحث على جوجل لأكثر أغانٍ متداولة، منها عود البطل عمر كمال، وبنت الجيران عمر كمال، وشمس المجرة عمر كمال وحمو بيكا، وأنا بيكا لوف ماي فانز حمو بيكا".

وأضاف: "لما تيجي تطلع تتكلم على الناس واحنا واكلين عيش وملح مع بعض، ومن قبل أي حاجة إحنا اخوات، بس لما تيجي تقول النجاح لازم تحدّد النجاح مين اللي عمله معاك، انت ظاهر للشعب المصري إنك اناني وبتحب النجومية لنفسك وبس، خليك محترم وكويس".

وأوضح حمو بيكا: "أخونا عمر كمال لما سمع عن النجاح كتب إحنا نجحنا، محددش مين، فأنت أساسًا حياتك كلها غلط، عاوز تحقق نجاحاتك لوحدك، وريني نجاح لوحدك هتعرف تطلع بيه إزاي، لما بشتغل بيبقى نجاحي ليا ومع فرقتي مش لوحدي".

وأنهى حمو بيكا الفيديو قائلاً: "هي دي المعلومة اللي كنت عاوز أقولها للناس، بعد كده أي حد هيقول كلمة مش على مزاجي أنا مش هسكت".

فيما طرح المطرب عمر كمال أغنيته الجديدة "في قلبي مكان" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أغنية عمر كمال الجديدة لا تنتمي إلى نوعية أغاني المهرجانات التي اشتهر بها في الفترة الأخيرة.

الأغنية من كلمات محمود عليان، وألحان خالد غريب، وتوزيع حسام سعيد، وإخراج أحمد رأفت.

واحتفل عمر كمال مؤخرًا بأغنيته الجديدة "إنتي معلمة"، بعد احتلالها الترند رقم 2 على "يوتيوب"، غناء كل من عمر كمال، وحمو بيكا، وتوزيع إسلام ساسو.