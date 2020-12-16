في ذكرى رحيل مها صبري.. تعرف على اسمها الحقيقي وعدد زيجاتها

تحل اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنانة مها صبرى، التى رحلت عن عالمنا في مثله من العام 1989، عن عمر يناهز 57 سنة، بعد ما قدمت عددًا من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى تاريخ الغناء.

اسمها الحقيقي زكية فوزي محمود، لم يكن الغناء ولا الفن يخطر ببالها فقد حباها الله جمالا وسحرا أعطياها ثقة كبيرة في نفسها وخاصة بعد زواجها من ثري يكبرها في السن بكثير وبعد أن أنجبت منه ابنها الاول مصطفي تطلقت بعد عامين فقط.

المطربة ذات الطلة المميزة تزوجت ثانية من تاجر مشهور ميسور الحال وانجبت منه ابنتيها (نجوي وفاتن) وفي تلك الاثناء بدأت شهرتها بأغنياتها الشعبية وخاصة اغنية (امسكوا الخشب يا حبايب) للموسيقار عمار الشريعي ثم جاءت الاغنية الاشهر لها وهي (ماتزوقيني يا ماما ) والتي وضعتها في مصاف المطربات المحترفات.

كان جمالها واطلالتها الساحرة عاملا كبيرا في تعدد مرات زواجها، فقد تزوجت للمرة الثالثة من رجل ميسور ايضا الا ان تلك الزيجة شابتها العديد من المشاحنات فقد كبر طموحها وزاد سقف تطلعاتها ولم تستطع الاستمرار مجددا مع قيود الزوج الغيور علي زوجته وجمالها الصارخ وبالتالي تم الطلاق للمرة الثالثة وبعد حصولها علي حريتها انطلقت في عالم السينما بعدما اكتشفتها المنتجة ماري كويني والتي قدمتها عام 1959 بفيلم (احلام البنات) مع عبد السلام النابلسي الذي اختار لها اسمها الفني.