في ذكرى رحيل مها صبري.. تعرف على اسمها الحقيقي وعدد زيجاتها

اسمها الحقيقي زكية فوزي محمود، لم يكن الغناء ولا الفن يخطر ببالها فقد حباها الله جمالا وسحرا أعطياها ثقة كبيرة في نفسها وخاصة بعد زواجها من ثري يكبرها في السن بكثير وبعد أن أنجبت منه ابنها الاول مصطفي تطلقت بعد عامين فقط.
المطربة ذات الطلة المميزة تزوجت ثانية من تاجر مشهور ميسور الحال وانجبت منه ابنتيها (نجوي وفاتن) وفي تلك الاثناء بدأت شهرتها بأغنياتها الشعبية وخاصة اغنية (امسكوا الخشب يا حبايب) للموسيقار عمار الشريعي ثم جاءت الاغنية الاشهر لها وهي (ماتزوقيني يا ماما ) والتي وضعتها في مصاف المطربات المحترفات.
كان جمالها واطلالتها الساحرة عاملا كبيرا في تعدد مرات زواجها، فقد تزوجت للمرة الثالثة من رجل ميسور ايضا الا ان تلك الزيجة شابتها العديد من المشاحنات فقد كبر طموحها وزاد سقف تطلعاتها ولم تستطع الاستمرار مجددا مع قيود الزوج الغيور علي زوجته وجمالها الصارخ وبالتالي تم الطلاق للمرة الثالثة وبعد حصولها علي حريتها انطلقت في عالم السينما بعدما اكتشفتها المنتجة ماري كويني والتي قدمتها عام 1959 بفيلم (احلام البنات) مع عبد السلام النابلسي الذي اختار لها اسمها الفني.
تزوجت للمرة الرابعة من اللواء علي شفيق مدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر الذي ارغمها علي الاعتزال حتي يتم الزواج بينهما بعد قصة حب دارت بينهما عندما شاهدته في احدى حفلاتها التي كانت تقام في مدينة بورسعيد بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة.
وافقت مها صبري علي شَرْطِه وفي مقابل ذلك كان لها هي ايضا شرط وهو ان يطلق زوجته وبالفعل تم ما ارادت وتم الزواج واعتزلت "مها صبري" الفن نهائيا وعاشت من زوجها تتمتع بسلطته وسطوته الي ان قامت نكسة 1967 حتي وضع زوجها تحت الاقامة الجبرية وتغير الوضع تماما وبعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر حدثت انفراجة في حياتهما حيث سافر الي لندن.
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