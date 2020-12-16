في ذكرى رحيل ماجدة الخطيب.. قصة دخولها السجن مرتين وبكائها خلف القضبان

تحل اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، ذكرى وفاة الفنانة ماجدة الخطيب، التى وُلدت في 2 أكتوبر عام 1943، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006، عن عمر ناهز 63 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، إثر دخولها في غيبوبة لمدة أسبوعين.

بدأت ماجدة الخطيب، حياتها الفنية في مطلع عام 1960 بدور صغير في فيلم «حب ودلع»، ثم توالت الأعمال إلى أن بدأت تأخذ أدوار بطولة مطلقة في بعض الأفلام مثل «البيت الملعون» مع الفنان كمال الشناوي، وحصلت على جائزة التمثيل «الهرم الذهبي» عام 1966 عن دورها في فيلم "دلال المصرية" والذي كان أول فيلم بطولة مطلقة لها، فيما حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن فيلم «التفاحة».