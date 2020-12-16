أول رد من عمر كمال على هجوم حمو بيكا عليه.. ويكشف مفاجأة

القاهرة - محمد ابراهيم - رد مطرب المهرجانات عمر كمال على هجوم زميله حمو بيكا عليه قائلًا له: "عيب تقول عليا إني صحبة مزيفة، أنا عمري ما كسبت من وراك".

وأكد لبيكا خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا سبت لك ١٢ تراك كلت من وراهم الشهد!".

وأضاف حتى العربية بتاعتك أنا اتصدرت أنا ومدير أعمالي عند المعرض عشان يقسطها لك، وضمنتك في مليون و٨٠٠ ألف جنيه، ولو كنت لوحدك ما كانش حد هيديك عربية".