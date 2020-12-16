فن ومشاهير

أول رد من عمر كمال على هجوم حمو بيكا عليه.. ويكشف مفاجأة

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القاهرة - محمد ابراهيم - رد مطرب المهرجانات عمر كمال على هجوم زميله حمو بيكا عليه قائلًا له: "عيب تقول عليا إني صحبة مزيفة، أنا عمري ما كسبت من وراك".

وأكد لبيكا خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا سبت لك ١٢ تراك كلت من وراهم الشهد!".

وأضاف حتى العربية بتاعتك أنا اتصدرت أنا ومدير أعمالي عند المعرض عشان يقسطها لك، وضمنتك في مليون و٨٠٠ ألف جنيه، ولو كنت لوحدك ما كانش حد هيديك عربية".

كان مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا،  هاجم زميله عمر كمال، عبر صفحته على فيسبوك.

ونشر بيكا، صورة لعمر كمال، معلقًا عليها: "ياريت محدش يكلمنى فى شغل على الشخصية دى، عشان أنا كنت بحبها، والشخصية دى بتتهرب من شغلى اللى خلانى اتفق عليه، والاثبات بعد الصورة دى هنزل فيديو".

وعبر عن دهشته قائلًا: "هو عامل بيحبنى وهو بيكرهنى.. مع السلامة يا صحاب مزيفة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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