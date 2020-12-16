في ذكرى رحيل صلاح نظمي.. زوجته اعتنقت الإسلام من أجله

تحل اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، ذكرى وفاة الفنان صلاح نظمى، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1991، وذلك بعد صراع مع المرض استمر لشهور.

ولد صلاح الدين أحمد نظمي، وهو الاسم الحقيقي للفنان صلاح نظمي، في 24 من شهر يونيو عام 1918 في حي محرم بك بالإسكندرية، وتلقى تعليمه في مدارس الإرساليات الأمريكية، بدأ حياته الفنية في عام 1946، بعد تخرجه في معهد الفنون المسرحية، على المسرح مع المطربة "ملك".

وشارك نظمي بعدها في العديد من المسرحيات، من بينها: "الأمير والصعلوك" و"بتر فلاي"، ثم التحق بفرق فاطمة رشدي، وانتقل بعدها إلى مسرح رمسيس حتى توالت أعماله الفنية في المسرح والتليفزيون والسينما، وقد حصره المخرجون في أدوار الشر والشاب "الندل" لما يحمله من ملامح حادة ووجه قاسٍ، وبالتالي كانت له طلة مميزة في جميع أعماله، وتجاوزت حصيلة أعماله 300 عمل فني.