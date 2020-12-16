في ذكرى رحيل صلاح نظمي.. قصة مقاضاته لـ عبدالحليم حافظ

تحل اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، ذكرى وفاة الفنان صلاح نظمى، الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1991، وذلك بعد صراع مع المرض استمر لشهور.

ولد صلاح الدين أحمد نظمي، وهو الاسم الحقيقي للفنان صلاح نظمي، في 24 من شهر يونيو عام 1918 في حي محرم بك بالإسكندرية، وتلقى تعليمه في مدارس الإرساليات الأمريكية، وفي عام 1946، بدأ صلاح نظمي بعد تخرجه في معهد الفنون المسرحية حياته الفنية على المسرح مع المطربة "ملك".

تعرّض الراحل صلاح نظمي، لموقف أغضبه كثيرًا من العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، دفعه لرفع دعوى قضائية ضده وهي التي أصبحت واحدة من أشهر قضايا الفنانين.