فن ومشاهير

هيفاء وهبي تجسد دور ضرة يسرا في "حرب أهلية"

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القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج سامح عبد العزيز تفاصيل مسلسله الجديد "حرب أهلية" مع الفنانة المصرية يسرا، الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2021.

فإن عنوان المسلسل "حرب أهلية" هو عنوان مؤقت، مشيرة إلى أنه من تأليف أحمد عادل الذي كتب لها العام الماضي مسلسل "خيانة عهد".

وقال عبد العزيز: "من المقرر أن يشهد المسلسل مشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي"، مشيرا إلى أنها ستقوم بدور "ضرة يسرا"، بحسب الصحيفة المصرية.

ويشهد مسلسل "حرب أهلية" تعاونا ثنائيا بين سامح عبد العزيز ويسرا بعد تجربتهما، العام الماضي، في مسلسل "خيانة عهد".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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