هيفاء وهبي تجسد دور ضرة يسرا في "حرب أهلية"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج سامح عبد العزيز تفاصيل مسلسله الجديد "حرب أهلية" مع الفنانة المصرية يسرا، الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2021.

فإن عنوان المسلسل "حرب أهلية" هو عنوان مؤقت، مشيرة إلى أنه من تأليف أحمد عادل الذي كتب لها العام الماضي مسلسل "خيانة عهد".

وقال عبد العزيز: "من المقرر أن يشهد المسلسل مشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي"، مشيرا إلى أنها ستقوم بدور "ضرة يسرا"، بحسب الصحيفة المصرية.

ويشهد مسلسل "حرب أهلية" تعاونا ثنائيا بين سامح عبد العزيز ويسرا بعد تجربتهما، العام الماضي، في مسلسل "خيانة عهد".