فن ومشاهير

تفاصيل شخصية ليلى عز العرب في مسلسل "الاختيار 2"

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القاهرة - محمد ابراهيم - تُشارك الفنانة ليلى عز العرب في مسلسل "الاختيار2"، و تُجسد خلاله دور والدة الفنان كريم عبدالعزيز، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر خلال السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل "الاختيار 2" بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، إسلام جمال، هادي الجيار، أحمد شاكر عبد اللطيف، رياض الخولي.

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة ليلى عز العرب في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج سينرجي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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