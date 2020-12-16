صور رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الكبرى:"منحتني الأمومة وحياة جديدة"

رضوى الشربيني احتفلت بعيد ميلاد ابنتها الكبرى "تايا" اليوم عبر انستقرام، ونشرت عدة صور لها مع ابنتها من مراحل عمرية مختلفة لها، ووجهت إليها رسالة مؤثرة في هذه المناسبة.

رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الكبرى

ونشرت الإعلامية رضوى الشربيني عدة صور لابنتها الكبرى "تايا" منذ طفولتها إلى الوقت الحالي، واحتفلت بعيد ميلادها برسالة خاصة ومؤثرة إلى ابنتها وقالت:" إلى من منحتني حياة جديدة...إلى أول من منحتني الأمومة...إلى صديقتي الأولى و المفضلة كل سنة وانتى بنتي اللى بتكبر قدامى و أنا فخورة بيها وبأخلاقها و شطارتها وأدبها...كل سنة وانتى حبييتي وبنتي وأختي وصحبتىً يا حتة منى ويا رب يقدرني أنى أكون أم جديرة بيكي انتى وأختك".

رسالة مؤثرة من رضوى الشربيني لابنتها

وتفاعل الجمهور مع رسالة رضوى الشربيني المؤثرة لابنتها الكبرى "تايا"، وكذلك مع الصور التي نشرتها لها على انستقرام، وخطفت الأنظار بجمالها وكذلك بالشبه مع والدتها في بعض ملامحها، وشارك في تقديم التهاني لابنة رضوى الشربيني عدد من أصدقائها أيضاً وعلى رأسهم شام الذهبي ابنة أصالة التي كتبت لها:"أسعد عيد ميلاد إلى الجميلة تايا".

وتحرص رضوى الشربيني على مشاركة الجمهور للحظات خاصة من حياتها الأسرية، وعلاقتها مع ابنتيها تايا وتمارا، وتنشر صوراً لهما في عدة مناسبات اجتماعية، وقالت رضوى الشربيني إنها أجلت الزواج بسبب رغبتها في الاهتمام بابنتيها وتربيتهما، وكشفت من قبل إنها ستفكر في الزواج في حال اطمئنانها على بناتها وتتأكد من عدم احتياجهما لها.

شائعات الزواج تطارد رضوى الشربيني

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني قد واجهت عدة شائعات حول خطبتها وزواجها في الفترة الأخيرة، وأحدثها شائعة زواجها من زوج إحدى زميلاتها المذيعات، وهو ما جعلها تنشر فيديو على مواقع التواصل نفت به زواجها أو ارتباطها، وقالت إنها ما زالت عازبة وستعلن عن ارتباطها او زواجها في حال حدوثه، وأكدت رفضها ان تصبح زوجة ثانية مثلما تقول في نصائحها للسيدات في برنامجها، وشددت على احترامها إلى الأطراف الذين طالتهم الشائعة أيضاً.

وتواصل رضوى الشربينى تقديم برنامجها "دوت الخليج وبس" على قناة "سي بي سي"، منذ عام 2017، والذي حقق نجاحًا لافتًا بين السيدات، وتثير الجدل دائماً بتصريحاتها الجريئة في البرنامج حول حقوق المرأة وبعض الموضوعات الاجتماعية والعاطفية الأخرى.