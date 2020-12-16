هنا الزاهد تحقق حلم طلعت زكريا بعد وفاته في فيلم ومسرحية..بالفيديو

هنا الزاهد كشفت مفاجأتها الفنية الجديدة للعام المقبل، والتي من بينها فيلم ومسرحية مستوحاة من قصة للفنان الراحل طلعت زكريا، والتي كتبها خصيصاً لهنا الزاهد قبل وفاته.

هنا الزاهد تقدم فيلم ومسرحية من تأليف طلعت زكريا

وكشفت الفنانة هنا الزاهد في تصريحات لها مع برنامج "إي تي بالعربي" عن استعدادها لتحقيق حلم طلعت زكريا قبل وفاته، وقالت إنها استقرت على تقديم فيلم جديد بعنوان "ساشا"، وهو من فكرة وقصة الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي تعتبره والدها، وأضافت إن الفيلم كان بعنوان "باربي"، والذي استوحاه الراحل من تصرفات هنا الزاهد وهيئتها الشبيهة بباربي بالإضافة إلى تلقيب الجمهور لها بـ"باربي العرب".

هنا الزاهد تكشف التفاصيل الأولى لفيلمها "باربي"

وقالت هنا الزاهد إنها ما زالت في مرحلة التحضيرات للفيلم، ولكنها استقرت على تقديمه في الفترة المقبلة، وتحرص على إنهاء جميع التفاصيل في الفترة المقبلة وإختيار الأبطال المشاركين، وذلك بسبب رغبتها في تقديم عمل من تأليف طلعت زكريا لها، وكشفت هنا الزاهد عن عملها على تقديم القصة أيضاً في مسرحية جديدة ومن المتوقع ان تعرضها في السعودية قريباً، وما زالت أيضا في مرحلة التحضيرات.

وكانت هنا الزاهد قد أعلنت نيتها تقديم شخصية "باربي" في فيلم مصري من بطولتها، بسبب رغبة شركة "سينرجي" في استثمار شعبيتها لدى الأطفال وقرب الشخصية منها في عمل موجه إليهم، وأعلنت أيضاً هنا الزاهد مؤخراً عن استعدادها لعرض أولى بطولاتها التلفزيونية في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والذي سيعرض قريباً، وقالت في تصريحاتها إنها انتهت من تصوير 6 قصص من المسلسل ويتبقى لها 3 قصص أخرى في العمل.

هنا الزاهد تنتظر عرض "حلوة الدنيا سكر"

و وتعتمد قصة مسلسل "حلوة الدنيا سكر" لهنا الزاهد على تقديم 9 قصص منفصلة، وتعرض كل قصة في خمس حلقات، ويتكون العمل من 45 حلقة، ويشارك عدد من النجوم في الحلقات مع استمرار هنا الزاهد في جميع حلقات المسلسل، ومن أبرز النجوم المشاركين محمود عبد المغني ومحمد الشرنوبي وميدو عادل ومحمد كيلاني وحنان سليمان وغيرهم، ومن المقرر أن يظهر زوجها أحمد فهمي في إحدى الحلقات كضيف شرف، بالإضافة إلى شقيقتها فرح والتي تشارك معها لأول مرة، والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، ونشرت هنا الزاهد مؤخراً صورة بوستر المسلسل التي تحمل إطلالات شخصياتها المختلفة في العمل.