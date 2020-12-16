فيديو عمرو دياب يتحدى زملائه المشاهير في ألبومه الجديد وهل قلد رامي صبري؟

عمرو دياب تصدر مواقع التواصل ويوتيوب منذ أمس بعد طرحه أولى بروموهات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، وتفاعل مع الإعلان على الألبوم عدد من المشاهير أيضاً بعد إطلاق الهضبة لتحدي جديد في ألبومه.

عمرو دياب يطلق تحدي خاص في ألبومه "يا أنا يا لأ"

وبدأ عمرو دياب العد التنازلي لطرح ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، وروج للألبوم بطرح برومو لأغنيته الجديدة "محسود"، بالإضافة إلى برومو لأغنية "يا أنا يا لأ"، ونشر فيديو من حملة الدعاية بعنوان "خلينا ننبسط"، وأطلق تحدي خاص للجمهور بغناء مقطع من أغنيته "محسود" ونشرها على مواقع التواصل، وعلق على التحدي قائلاً:"غنيها.. عايز أسمع أصواتكم الحلوة".

رامي صبري يكشف مفاجأة عن علاقته بعمرو دياب

ولاقت حملة عمرو دياب للترويج لألبومه الجديد تفاعلاً كبيراً من الجمهور والمشاهير أيضاً، واتهمه البعض بتقليد المطرب رامي صبري، بعد ظهوره على بوستر الألبوم بإطلالة وقميص مشابه لآخر ظهر به رامي صبري مؤخراً، قبل أن يتفاعل الأخير من التعليقات وأكد على علاقته القوية بالهضبة وعلى قبوله التحدي بغناء مقطع من أغنية عمرو دياب الجديدة وقال على حسابه بفيسبوك:" لا طبعا الهضبة اخويا الكبير وياما اتعلمت منه..عموما انا قبلت التحدي والأغنية فالطريق".

وكشف الشاعر تامر حسين عن تلحين رامي صبري لأغنية جديدة لعمرو دياب لأول مرة، ولكنها لن تطرح في الألبوم الجديد، وشدد على قوة علاقة عمرو دياب بتامر حسني ورامي صبري وقال:" الناس ما تعرفش انك ملحن أغنية كلامى من شهرين للهضبة بس مش نازله الألبوم ده بس موجودة وانك بنحبه جداً ومفيش بينكم أى مشاكل تقبل التحدى والا ؟ اغنى أنا.. والله العظيم ان كان رامى صبرى والا تامر حسنى ما فى بينهم وبين عمرو دياب أى عداوة لا من بعيد ولا من قريب ده كل إحترام وتقدير..".

عمرو دياب يشوق الجمهور لألبومه الجديد

وتصدر برومو أغنية "يا أنا يا لأ" لعمرو دياب من الألبوم الجديد، قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً على يوتيوب، وكذلك برومو أغنية "محسود"، وكان عمرو دياب قد أعلن طرح الألبوم في يوم 25 ديسمبر الجاري، ونشر الصور الأولى لبوسترات الألبوم، والذي يأتي بعد إصداره ألبوم "سهران" في بداية العام الجاري.