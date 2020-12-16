الهضبة لجمهوره: ‏عايز أسمع أصواتكوا الحلوة

وجه الهضبة عمرو دياب رسالة لجمهوره عبر صفحاته وحساباته عبر مواقع التواصل المختلفة، طلب منهم غناء أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم.

ونشر عمرو دياب مقطع من أحدث أغنياته "محسود" والتي طرح البرومو الخاص بها أمس، وعلق عليها قائلا: "‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".

"محسود" ثاني أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد الذي يحمل عنوان "يا أنا يا لأ" والذي من المتوقع طرحه خلال الفترة القادمة، والأغنية من كلمات ترك آل الشيخ، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان الهضبة قد أحيا مؤخرًا حفلًا خاصًا بقصر عابدين وذلك في حضور نخبة من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلاله لأول مرة مقطعا من أغنية "محسود".

كما طرحت الصفحة الرسمية للنجم الكبير عمرو دياب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك- صباح اليوم- برومو أغنيته الجديدة "يا أنا يا لأ" والتي تعد أول أغنيات ألبومه الجديد، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماسر أمير محروس.

وشهدت شوارع القاهرة طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد ويحمل اسم "يا أنا يا لأ". وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان عمرو دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي " أهي أهي" ، "أماكن السهر" ، "الجو جميل".