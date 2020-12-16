حمو بيكا يفتح النار على عمر كمال عبر صفحته الشخصية

فتح مطرب المهرجانات حمو بيكا، النار على زميله الفنان عمر كمال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر حمو بيكا صورة لعمر كمال مكتوب عليها علامة X، وعلق عليها قائلا: "ياريت محدش يكلمني في شغل على الشخصية دي عشان انا كنت بحبها والشخصية دي بتتهرب من شغلي اللي خلاني اتفق عليه والاثبات بعد الصورة دي هنزل فيديو وهو عامل بيحبني وهو بيكرهني مع السلامة يا صحاب مزيفة".

ووجه حمو بيكا رسالة غامضة- أمس عبر حسابه بـ"إنستجرام" قائلا: "صباح العسل لكل اخواتي والناس الصفرة لا.. وكلام محدوف ليك يا خروف.. انتظروا أغنية (أنا بيج بوص)".

وربط رواد السوشيال ميديا هذه الرسالة التي وجهها حمو بيكا لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، وذلك بعد أن هاجم الأول "شاكوش" خلال الأيام الماضية بسبب عدم ذكر اسمه، أثناء تحدثه عن المهرجانات الأكثر بحثًا لعام 2020، ناسبًا النجاح له فقط، دون ذكر أسماء المشاركين في العمل معه مثل حمو بيكا وعمر كمال.

وقال حمو بيكا: «بدون ذكر أسماء غير الناس الجدعة، في سنة 2020 تم البحث على جوجل لأكثر أغانٍ متداولة، منها عود البطل عمر كمال، وبنت الجيران عمر كمال، وشمس المجرة عمر كمال وحمو بيكا، وأنا بيكا لوف ماي فانز حمو بيكا.. لما تيجي تطلع تتكلم على الناس واحنا واكلين عيش وملح مع بعض، ومن قبل أي حاجة إحنا اخوات، بس لما تيجي تقول النجاح لازم تحدد النجاح مين اللي عمله معاك، أنت ظاهر للشعب المصري إنك أناني وبتحب النجومية لنفسك وبس، خليك محترم وكويس».

وأوضح حمو بيكا: «أخونا عمر كمال لما سمع عن النجاح كتب إحنا نجحنا، محددش مين، فأنت أساسا حياتك كلها غلط، عاوز تحقق نجاحاتك لوحدك، وريني نجاح لوحدك هتعرف تطلع بيه إزاي، لما بشتغل بيبقى نجاحي ليا ومع فرقتي مش لوحدي»، وأنهى حمو بيكا الفيديو قائلًا: «هي دي المعلومة اللي كنت عاوز أقولها للناس، بعد كده أي حد هيقول كلمة مش على مزاجي أنا مش هسكت».