وظهرت مي سليم في الصورة بشعر جذاب حيث وضعت طلاء شفاه باللون البينك و بعض اللمسات من المكياج مما جذب انتباه متابعيها.
وعلقت مي سليم علي الصورة قائلة :" صباح الخير "
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وأضافت مي سليم، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، إنها تستكمل تصوير مشاهدها خلال الفترة الحالية خارجيًا، مؤكدة على انشغالها بالتصوير، نظرًا لعرض المسلسل عبر قناة CBC الفضائية بالتزامن مع تصوير مشاهده الأخيرة.
يُذكر أن مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب ومي سليم، قد بدأ عرض أولى حلقاته يوم السبت 21 نوفمبر، في تمام الساعة 8 مساء علي قناة CBC الفضائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بإطلالة صباحية.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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