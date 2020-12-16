وزارة السياحة والاثار يناقش مستجدات ملف التحول الرقمي وقواعد البيانات الخاصة بالقطاعات...

في إطار متابعة وزارة السياحة والاثار لملف الانتقال للعاصمة الأدارية الجديدة ، اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، اليوم مع السيد المهندس علاء الحايس مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و عدد من قيادات الوزارة ، وذلك لمناقشة وعرض أهم المستجدات في ملف التحول الرقمي وقواعد البيانات الخاصة بالقطاعات المختلفة بالوزارة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ماتم انجازه من تكليفات من مجلس الوزارء في ملف الانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة وموقف الوزارة من هذه التكليفات، بالاضافة الي كيفية تذليل العقبات التي تواجة بعض القطاعات بالوزارة لإتمام إجراءات الانتقال بالشكل المطلوب.

كما تم عرض موقف وحدة قواعد بيانات العاملين بالسياحة، واهميتها في توفير معلومات دقيقة عن العماله سواء بالقطاع.

كما تناول الاجتماع بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والاثار، الذي تم توقيعة نوفمبر الماضي ، ومناقشة الموقف التنفيذي لبعض المشروعات والتي من بينها مشروع دمج وتطوير البوابات التكنولوجية للوزارة سواء الخدمية او الترويجية، مشروع ميكنة الخدمات بديوان عام وزارة السياحة والاثار، مشروع تطوير خدمات طلبات البعثات الاثرية وميكنة دورة العمل، ومشروع تطوير نظام ادارة الخرائط بالمواقع الاثرية والسياحية.

كما استعرض الاجتماع ايضا الموقف الحالي لخدمة الدفع الالكتروني لتذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف، واهمية ذلك وذلك في التيسير علي الزائرين الأجانب والمصريين ايضا .