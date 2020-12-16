الفنانة ليلى عز العرب تجسد والدة كريم عبدالعزيز فى مسلسل الاختيار 2

تجسد الفنانة القديرة ليلى عز العرب ضمن أحداث مسلسل "الاختيار2" والدة بطل العمل الفنان كريم عبدالعزيز، ومن المقرر طرحه خلال الماراثون الرمضانى المقبل ويشارك في بطولته الفنان أحمد مكى وبشرى وآخرون ومن تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى .

من ناحية أخرى أعربت الفنانة ليلى عز العرب عن سعاتها بالمشاركة في مسلسل "الاختيار2" مضيفة أن قصة المسلسل مختلفة خاصة أنها تبرز جزءًا من بطولات القوات المسلحة وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور،

ويواصل فريق عمل مسلسل الاختيار2، التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

وأعلنت شركة سينرجى عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملاً ضخمًا للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، نجاحًا كبيرًا للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضي، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

جدير بالذكر، أن الفنانة ليلى عز العرب، كانت قد شاركت فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "ونحب تانى ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر وآخرين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الأزواج والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع، ويعانى منها معظم الأزواج المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج سينرجى، وحقق نجاحا كبيرا.