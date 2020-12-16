تفاصيل شخصية خالد كمال في مسلسل "القاهرة كابول"

القاهرة - محمد ابراهيم - يُشارك الفنان خالد كمال في السباق الرمضاني المُقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، و يُجسد خلاله

دور إرهابي وداعشي، والمسلسل

تدور أحداثه في إطار درامي مشوق.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، نور محمود، حنان مطاوع، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

وفي سياق آخر، شارك خالد كمال مؤخرًا في مسلسل "بخط الإيد"،

وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ هالة الزغندي، ﺇﺧﺮاﺝ شيرين عادل، بطولة أحمد رزق، إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، خالد كمال، محمد حاتم.