عودة الثلاثي بعد أعوام.. سامية الجزائري تجتمع بأيمن رضا وشكران مرتجى في الكندوش

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد مرور 23 عاماً على لقائهما الشهير في مسلسل "عيلة 7 نجوم"، عادت الممثلة السورية القديرة ​سامية الجزائري​ لتجتمع من جديد بالممثل السوري ​أيمن رضا​ والممثلة السورية ​شكران مرتجى​ للقاء من جديد في مسلسل "​الكندوش​".

ونشرت الجزائري عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة لها مع رضا ومرتجى من كواليس أول يوم تصوير في العمل.

يشار إلى أن "الكندوش" يضم الممثلين أيمن زيدان وأيمن رضا وحسام تحسين بيك وزهير عبد الكريم وأحمد الأحمد وأحمد رافع، وهو مأخوذ من واقع البيئة الشامية، ويروي قصة حي دمشقي عبر 60 حلقة.