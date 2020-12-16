محمود عبد المغني يُغازل زوجته بكلمات رومانسية

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان محمود عبد المغني رسالة رومانسية لزوجته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمود عبد المغني صورة جديدة له برفقة زوجته، وعلق عليها قائلاً :"كل النجاح اللي إحنا فيه إنتي السبب فيه ربنا يخليكي ليا ويكرمنا في عيالنا".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنان محمود عبد المغني حاليًا عبر قناة "ON" مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيقولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، عبد الرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، حنان سليمان، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، حازم سمير، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر.