فن ومشاهير

أشرف عبد الباقي يهنئ محمد بطاوي بزواجه

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأ النجم أشرف عبدالباقي، الفنان الشاب محمد بطاوي، عضو الفرقة المسرحية الجديدة"اللوكاندة" بعقد قرانه، والذي كان شهد عليه.

ونشر عبد الباقي صورة من حفل عقد القران عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا له:بعد ما جوزت فرقة مسرح مصر.. دلوقتي بجوز أول واحد في الفرقة الجديدة مبروك يابطاوي".

وكان النجم أشرف عبدالباقي، شاهدا على زواج فريق عمل مسرح مصر، من ضمنهم علي ربيع، محمود أسامة أس أس، محمود عبدالرحمن توتا، ويزو، محمد أنور، حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح، ومحمد حامد، وكريم عفيفي

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا