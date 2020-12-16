نجل الفنان سامى مغاوى يعلن إصابته بفيروس كورونا.. تفاصيل

أعلن كريم مغاوى نجل الفنان سامى مغاوى عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وخضوعه الى الغزل المنزلى لمدة 15 يوما. وقال كريم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "الحمد لله قدر الله وماشاء فعل إيجابي كورونا عزل في المنزل لمدة 15 يوما ..الله الشافي المعافي". وكانت أخر اعمال كريم فى الدراما مسلسل "ربع رومى" مع مصطفى خاطر ومحمد سلام وبيومي فؤاد وميرنا جميل وهالة فاخر ومن إخراج معتز التوني. تدور الأحداث في إطار كوميدي خفيف حول شقيقين تعيش أسرتهما في مستوى بسيط، ويسعى الشابين إلى تحقيق النجاح في عملهما، ويعمل والدهما في هيئة الآثار، وإذا به يقرر سرقة كنز من أحد المقابر؛ لكن لعنة ما تصيبه تحوله في كل مرة إلى شيء جديد، فيبدأ الجميع في البحث عن حل لهذه اللعنة.

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