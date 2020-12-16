شاهد.. صورة نادرة تجمع طلعت زكريا بنور الشريف

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة قديمة تجمع الراحل طلعت زكريا بنور الشريف وعلقت علي الصورة قائلة: صورة عظيمة.

وكانت قد عبرت الفنانة إيمي طلعت زكريا عن سعادتها بتقديم أغنية "بنت أبوها"، لتحيي من خلالها الذكرى الأولى لوفاة والدها التي تحل في الثامن من أكتوبر الجاري.

وأكدت إيمي، في تصريح لـ"دوت الخليج"، أن الأغنية الجديدة تعبيرا عن حبها لوالده، خاصة أنها تشعر بحالة غريبة بعد وفاته، خاصة أنه مر على وفاته عام.

وأضافت: "اشتقت لوالدي وأشعر بأنه في مكان أفضل وأريد أن أوجه له رسالة: وحشتني أوي يا حبيبي".