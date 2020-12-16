محمد العدل ينتقد بوستر مسلسل "لؤلؤ"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتقد المنتج محمد العدل البوستر الرسمي الخاص بمسلسل "لؤلؤ" بعدما كُتب عليه عبارة جديدة حملت عنوان الإشراف على التأليف والإخراج، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب محمد العدل منشورًا جديدًا قال فيه :"الشغلانة بيتعمل لها قواعد جديدة مش بتاعتنا، إشراف على السيناريو ماشي لكن على الإخراج!!؟؟اللى هو إزاي، يا احنا عايشين فى الزمن الغلط يا احنا الغلط وهم الصح".

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في إطار 40 حلقة، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي، وهو من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام.