دمه خفيف وكريم.. أروى جودة تكشف لـ دوت الخليج عن مواصفات زوج المستقبل.. فيديو

كشفت الفنانة أروى جودة لـ دوت الخليج، عن مواصفات زوج المستقبل.

وقالت الفنانة اروى جودة ، إنها لم تقابل حتى الآن الشخص المفضل لها وتقوم بتعويض هذا بحبها لـ أهلها وأصدقائها، كما تمنت أن يصبح لها بيت وأولاد.

كما أضافت "أروى" ان مواصفات شريك حياتي لابد من أن يكون زكيا، دمه خفيف ، كريم ، ناجح حتى نتجنب المشاكل ، متواضع .

وأوضحت أنها قامت باستغلال فترة الحجر المنزلي فى ممارسة الرياضة وتفريغ اكثر للجلوس مع أهلها والتركيز على الاهتمام بأعمالها .