نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة نجل الفنان سامي مغاوري بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان الشاب كريم مغاوري نجل الفنان سامي مغاوري عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب كريم مغاوري منشورًا قال فيه :"الحمد لله قدر الله وماشاء فعل إيجابي كورونا عزل في المنزل لمدة 15 يومًا، الله الشافي المعافي".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان كريم مغاوري الدرامية مسلسل "ربع رومي"، وهو بطولة مصطفى خاطر، محمد سلام، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، هالة فاخر، وهو من إخراج معتز التوني.