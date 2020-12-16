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الخميس.. أبطال "ما وراء الطبيعة" في "معكم" منى الشاذلي

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أحمد جودة - القاهرة - يحل أبطال مسلسل "ما وراء الطبيعة" ضيوفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث خلال اللقاء كل من الفنان أحمد أمين والفنانة آية سماحة والطفلة ريم عبد القادر عن كواليس المسلسل وتفاصيل الاستعداد للشخصيات، وردود الفعل بعد عرضه، خاصة من تلاميذ الدكتور أحمد خالد توفيق. كما تجمعهم العديد من المواقف الطريفة خلال الحلقة.

برنامج معكم منى الشاذلي يبث من الأربعاء إلى الجمعة على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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